Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, dévoile un nouveau casque de réalité virtuelle - Il sera vendu à 199 dollars

Le patron de Facebook Mark Zuckerberg a dévoilé un nouveau casque de réalité virtuelle Oculus financièrement abordable, avec l'objectif de développer cette technologie pour le grand public. Les casques Oculus Go seront vendus au prix de 199 dollars et disponibles en début d'année prochaine, a annoncé Mark Zuckerberg lors d'une présentation pendant la conférence annuelle des développeurs de San José, dans la Silicon Valley.

La première génération des casques Oculus Rift a eu un succès limité, en raison du fait qu'ils doivent être branchés sur un ordinateur. Ainsi, le nouveau casque Occulus Go ne nécessite pas de brancher un téléphone ou un câble et utilise des caméras internes et des capteurs pour suivre les mouvements qui sont reproduits dans les mondes virtuels. "Nous voulons faire entrer un milliard de personnes dans la réalité virtuelle", a lancé Mark Zuckerberg.

