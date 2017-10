Coupe budgétaire chez "Time" et "Sports Illustrated": Les numéros de plusieurs magazines seront moins fréquents

Le groupe de presse "Time Inc" va réduire la diffusion ou la fréquence de publication de plusieurs de ses principaux magazines, comme "Fortune", "Sports Illustrated" ou "Time", a-t-il indiqué à l'AFP, confirmant une information du "Wall Street Journal". Ainsi, le titre emblématique du groupe, "Time", va notamment voir sa diffusion hebdomadaire passer de trois à deux millions d'exemplaires. Quant au magazine "Sports Illustrated", plus célèbre publication sportive au monde, il ne publiera plus que 27 numéros par an, contre 38 jusqu'ici. Le magazine Fortune va lui passer de 16 à 12 numéros par an. Huit titres sont concernés par ces changements.

Le groupe, qui détient aussi les parutions "People" et "Look magazine" a déclaré que "Le papier est toujours un média puissant et important financièrement" mais que ces décisions sont prises pour "créer de la stabilité de long terme, de la robustesse et de la valeur pour nos lecteurs et nos partenaires commerciaux".

Cette décision intervient dans un moment difficile pour la presse écrite, en phase de transition, menacée par d'autres médias plus récents comme internet. Le groupe "Time Inc" n'est pas le seul à devoir se résoudre à faire des sacrifices. En effet, le "New York Times" a lui aussi dû revoir à la baisse le nombre de ses exemplaires imprimés en janvier dernier, pour se concentrer de plus en plus sur le côté digital de la parution. Autre parution souffrant de ce contexte difficile, le "New York Observer" qui, après trente ans de presse écrite, a arrêté toute diffusion papier en novembre 2016 pour se consacrer uniquement à son site internet.

.