Cinéma: Le film "Le sens de la fête" s'impose devant "Blade Runner 2049" au box-office français

"Le sens de la fête" d'Eric Toledano et Olivier Nakache a conquis plus de 800.000 spectateurs pour sa première semaine et pris la tête du box-office français, devant le très attendu "Blade Runner 2049", autre nouveauté, selon CBO Box-Office.

Le film d'horreur "Ça", adaptation sur grand écran d'un roman d'épouvante de Stephen King, avec un clown maléfique à l'affiche, a reculé à la troisième place pour sa troisième semaine d'exploitation. Il a été vu par 1,8 million de personnes en cumulé. La dystopie de Tommy Wirkola, "Seven Sisters", perd une place, à la quatrième place, avec 1,69 million de spectateurs.

1. "Le sens de la fête": 808.544 (nouveauté) - copies: 557

2. "Blade Runner 2049": 544.508 (nouveauté) - copies: 658

3. "Ça" : 318.521 (cumul 3e semaine: 1.808.360) - copies: 396

4. "Seven Sisters": 122.584 (cumul 6e semaine : 1.687.354) - copies: 417

5. "Capitaine superslip": 103.937 (nouveauté) - copies 444

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 4 au 10 octobre.

