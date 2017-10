Patrick Dils en veut à ceux qui continuent de l'accuser du meurtre de deux enfants: "Il me semble que j'ai été acquitté" - Regardez

Hier soir dans "C à vous" sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Patrick Dils.

Celui qui a été victime d'une erreur judiciaire reconnue après avoir passé 15 ans en prison a expliqué qu'il en voulait à ceux qui continuent aujourd'hui "de s'acharner" et de crier haut et fort qu'il est le meurtrier. "Il me semble quand même que j'ai été acquitté", a-t-il déclaré.

