Cyril Hanouna révèle avoir voulu embaucher Christophe Beaugrand sur C8, mais Ara Aprikian, aujourd'hui patron de TF1, ne croyait pas en lui! - VIDEO

Hier soir dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a fait une révélation concernant Christophe Beaugrand. L'animateur a d'abord rappelé que Xavier Gandon et Ara Aprikian étaient, il y a quelques années, les patrons de C8. "Je vais vous faire une confidence. Vous savez que les nouveaux patrons de TF1, c'était les anciens patrons de C8. Xavier Gandon et Ara Aprikian sont les anciens patrons de C8.", a-t-il d'abord déclaré.

Avant de révéler: "Et j'avais proposé pas mal d'émissions avec Christophe Beaugrand à l'époque, puisque j'étais déjà sur C8 en tant que producteur. Et j'avais dit : «Pourquoi pas essayer Christophe Beaugrand, je trouve que sur TF1, ils lui donnent pas beaucoup de choses et sur NT1». Et je vous jure que c'est vrai, les deux patrons qui sont maintenant à TF1 m'avaient dit : «Christophe Beaugrand, jamais ! Vraiment on n'y croit pas du tout»".

"Ca, ça ne va pas foutre la merde du tout !", s'est amusé Pierre Ménès.

"Donc, ils ont peut-être changé d'avis, mais je vous le jure que c'est vrai. Et je pense qu'il y a des gens ici qui sont capables de témoigner, ils étaient là déjà quand je l'ai fait. Je croyais beaucoup en Christophe Beaugrand, j'y crois encore!", a conclu Cyril Hanouna.