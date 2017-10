Enora Malagré sera-t-elle candidate dans la version célébrités de "The Island" sur M6 ? Elle répond pour la première fois...

Il y a quelques jours, l'émission quotidien sur TMC révélait il y a quelques jours que Enora Malagré pourrait faire son retour à la télé en faisant partie du casting de la prochaine saison de The Island sur M6.

Pour mémoire, The Island est adapté d'un format anglais qui a cartonné sur Channel 4. Ce programme laisse treize hommes seuls dans une nature sauvage et hostile, avec pour seul biens, les vêtements qu'ils portent, trois couteaux, trois machettes et une trousse de secours.

Aucune présence extérieure ne vient troubler cette aventure puisqu'ils se filment eux-mêmes . Et, pour la première fois, il n'y a ni jeu ni gain, le but du programme étant de dépasser ses limites pour tenter de tenir un mois.

La société de produc­tion Ende­molS­hine France prépa­re­rait donc en France une quatrième édition de l’émis­sion de survie avec des célé­bri­tés. "Plusieurs célébrités dont de grands sportifs ont été contactés par la production" affirmait quotidien dont Enora Malagré.

Hier, sur Twitter, l'ancienne complice de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste a finalement décidé de répondre à cette rumeur et de briser le silence, tout en confirmant voir bien reçu une proposition de la part de la chaîne et de la société de production qui est en charge de ce programme:

"Les amis vous êtes nombreux à me poser la ques­tion. Évidemment je ne ferai pas The Island !

Merci à la production et M6 pour la propal".

