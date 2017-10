La situation s'aggrave en Californie où les incendies ont fait 21 morts en 3 jours: L'Etat demande de l'aide à ses voisins

La Californie a fait appel aux Etats proches pour lutter contre les incendies particulièrement violents qui ont fait au moins 21 morts depuis dimanche, mais la situation devait encore empirer.

La situation "va continuer à empirer avant que ça ne s'améliore", a prévenu Ken Pimlott, responsable du département californien des forêts et de la protection incendie, lors d'une conférence de presse relayée sur Facebook. "Ça va être long", a-t-il assuré. "C'est un événement grave, sévère, catastrophique", avait-il estimé un peu plus tôt.

"Ces incendies brûlent littéralement plus vite que ne peut courir un pompier dans certaines zones". Attisés par des vents pouvant dépasser 60 km/h avec seulement 8% d'humidité dans l'air, 22 incendies ont calciné depuis dimanche près de 70.000 hectares dans huit comtés californiens. Les pompiers estiment qu'au moins 3.500 bâtiments (maisons et commerces) ont été détruits.

Plus de 8.000 pompiers luttent contre les flammes, appuyés dans les airs par plus de 70 hélicoptères et 30 avions bombardiers d'eau et des centaines de véhicules au sol. Les autorités de l'Etat américain le plus peuplé ont déjà obtenu des renforts d'Etats proches (Nevada, Washington, Oregon, Arizona) et d'autres devraient suivre.

La Garde nationale de Californie a également déployé 700 soldats, qui devaient être renforcés mercredi et jeudi par 1.800 personnes supplémentaires, a indiqué le major général Dave Baldwin, chef d'état-major du gouverneur de Californie.