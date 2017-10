Internet: Le pape François rassemble 40 millions d'abonnés sur ses neuf comptes Twitter

Le pape François, prompt à recommander aux jeunes de lâcher leurs téléphones portables, compte désormais plus de 40 millions d'abonnés en additionnant tous ses comptes Twitter en neuf langues, a annoncé le Saint-Siège.

Le très populaire leader des 1,3 milliard de catholiques de la planète, qui poste des messages très religieux, s'approche du président américain Donald Trump (40,3 millions), mais reste très loin de Barack Obama (plus de 95 millions d'abonnés) ou encore de la chanteuse Katy Perry (104 millions) et de la pop star canadienne Justin Bieber (plus de 102 millions).

Au cours des douze derniers mois, neuf millions d'abonnés supplémentaires ont souscrit aux comptes Twitter du pape, "anonymes, chrétiens ou non, leaders politiques, ou autres représentants de la culture", précise le Vatican.

.