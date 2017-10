Un tiers des avis des consommateurs que vous pouvez trouver sur internet sont... faux !

Qui n'a jamais lu les avis et commentaires des consommateurs sur internet avant d'effectuer un achat? Selon une enquête réalisée en 2016, des sociétés se font passer pour des clients sur le web pour influencer la décision finale des consommateurs. Ainsi, le nombre de faux commentaires atteint 35%. En effet, c'est une stratégie utilisée par nombre de professionnels pour influencer et attirer des clients ou dénigrer un concurrent. Les secteurs où ces faux avis sont les plus nombreux sont l’hôtellerie, l'automobile et l'électroménager.

Les avis sur internet sont aujourd'hui décisifs dans le choix des consommateurs avant un achat. Ainsi, selon cette même enquête, 74% des internautes ont déjà renoncé à l'achat d'un article à cause de commentaires négatifs. De même, 41% auraient, à la suite d'un avis positif, effectué un achat spontané.

