La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa outrée par la "promo" faite à "l'assassin" Bertrand Cantat en Une du dernier numéro des "Inrockuptibles"

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, s'est indignée sur Twitter ce mercredi à propos de la "promo" de "celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poings" dans le magazine les Inrockuptibles. Dans son tweet (voir ci-dessous), la secrétaire d'Etat ne nomme pas Bertrand Cantat, parlant uniquement de "l'assassin de Marie Trintignant".

En effet, le nouveau numéro de l'hebdomadaire, sorti aujourd'hui, met à l'honneur Bertrand Cantat en Une. Le magazine titre "Rencontre exclusive en studio avec Bertrand Cantat, de retour en 2018 et pour la première fois en solo".

Marlène Schiappa n'est pas la seule à avoir réagi à cette Une. Une vive polémique a éclaté sur les réseaux sociaux. Ainsi, la chroniqueuse d'Europe 1, Nadia Daam, a déclaré sur Twitter : "Pourquoi cette Une des Inrocks avec Cantat (et l’interview) sont-elles littéralement à gerber?".

De même, la blogueuse Crêpe Georgette publie : "Les Inrocks en mettant cet homme à la une, nous envoient un message clair. On peut en France tuer une femme et faire la une d'un journal comme si de rien n'était". Elle continue en indiquant que "cette couverture envoie le signal clair qu'on peut commettre un féminicide et continuer sa vie tranquillement".

Voici la dernière une des "Inrockuptibles", en kiosque ce mercredi 10 octobre

