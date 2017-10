Après Cyril Hanouna, Jean-Marc Morandini révèle être également boycotté par TF1 depuis trois semaines

Ce matin, dans Morandini Live sur CNews, Jean-Marc Morandini est revenu sur l'annonce faite hier soir par Cyril Hanouna selon laquelle TF1 avait décidé d'interdire à ses animateurs de venir sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8 (voir le passage en cliquant ICI).

Après avoir rediffusé l'extrait où l'animateur de C8 faisait cette annonce, Jean-Marc Morandini a tenu à apporter des précisions.

"Je voudrais juste ajouter une choses aux déclarations de Cyril Hanouna. Lorsque nous avons commencé Morandini Live au début du mois de septembre, nous avions de bonnes relations avec TF1, nous avons même programmé des animateurs de TF1. Nous avons eu par exemple Jean-Luc Reichmann pour notre spécial jeu. Et puis cette émission a commencé tranquillement à attirer de plus en plus de téléspectateurs et à battre LCI, une fois... Deux fois... Trois fois... Et là, TF1 a immédiatement réagi en interdisant à ses animateurs de venir chez nous. Un animateur de la chaîne m'a raconté qu'on lui à dit: "On ne va pas envoyer nos animateurs chez Morandini pour qu'il fasse de l'audience et battre notre propre chaîne info !"

Pour tout vous dire depuis 10 jours même les responsables de la communication de TF1 ne nous répondent plus alors qu'avant nous avions au minimum un SMS par jour !

Alors je comprends qu’à TF1 on soit fébrile et que l'on veuille contrôler la communication et cacher les mauvais résultats… Il faut dire que cette rentrée n’est pas brillante…

La chaîne est battue en acces tous les jours avec son feuilleton, les nouvelles séries américaines comme Convictions sont des fiascos en prime, The Voice Kids a été battu par France 3, Danse avec les stars qui commence samedi s’annonce mal… On aura l’occasion d’en reparler…"

