Une cérémonie religieuse en l'hommage de l'acteur Jean Rochefort, décédé lundi, se tiendra vendredi à Paris, a annoncé son agent à l'AFP.

"La célébration de la messe pour Jean Rochefort se tiendra à l'église Saint-Thomas d'Aquin" dans le VIIe arrondissement, vendredi à 14h30.

Le comédien sera inhumé dans l'intimité.

Décédé à l'âge de 87 ans, il avait joué dans près de 150 films et téléfilms, comédies comme films d'auteur et était une des figures les plus populaires du cinéma français.