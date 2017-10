Jean-Luc Mélenchon a-t-il insulté Manuel Valls à l’Assemblée Nationale en affirmant: "Je ne m’assieds pas à côté de ce nazi” ?

La violente dispute aurait éclaté le 3 octobre dernier dans la salle de la commission des Lois de l’Assemblée, peu avant le début de la réunion sur la Nouvelle-Calédonie, indique le Canard Enchainé, précisant que c’est Jean-Luc Mélenchon qui a attaqué en premier Manuel Valls: “Moi, je ne m’assieds pas à côté de ce nazi !”

Et d’ajouter : “Tu n’es qu’une ordure ! Un pauvre type ! Une merde !”.

“Mais tu es complètement fou ! Tu vas te calmer !”, aurait alors répondu Manuel Valls.

Présent dans la salle, le député socialiste des Pyrénées-Atlantiques David Habib serait alors et s’en est pris à Mélenchon: “Arrête ton numéro… Tu es vraiment un connard !”. L’arrivée des autres députés a mis fin à cette violente passe d’armes.

Contacté par le Lab, David Habib confirme la scène: "Valls m'a rapporté que Mélenchon aurait commencé par dire 'Je ne m'assois pas à côtés de ce nazi'. J'arrive, je m'assieds à côté de mon ami Manuel. Je commence à entendre le torrent d'insultes. Mélenchon était dans une folie. (...) Valls lui dit 'tu es fou, tu vas te calmer'. L'autre a continué et donc je me suis senti obligé. je lui ai dit : 'Tu vas arrêter. Il continue, donc je lui ai dit : "Tu es un vrai connard". Il était tellement dans une sorte de folie que je ne sais même pas s'il m'a entendu. Il ne m'a pas répondu. Quand vous vous faites traiter de connard, normalement, vous réagissez. Là, il continuait sur Valls. D'autres députés sont arrivés et il a continué, mais moins fort, ses propos n'étaient plus distincts."