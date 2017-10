La chaîne pour enfants Gulli décide de ne plus diffuser de spectacles avec des animaux sauvages, notamment certains cirques

La chaîne pour enfants Gulli ne diffusera plus de spectacles avec des animaux sauvages, notamment certains cirques, au nom de la lutte contre la souffrance animale, a indiqué mardi la chaîne du groupe Lagardère. "On veut montrer aux enfants que les animaux sont bien dans leur milieu naturel", a souligné à l'AFP Caroline Cochaud, directrice déléguée du Pôle TV de Lagardère Active.

Cette décision concerne également les autres chaînes du groupe en France (Tiji, Canal J et la Chaîne du Père Noël) et à l'international (Gulli Girl en Russie, Gulli Africa, Gulli Bil Arabi). "Il y a des cirques extraordinaires sans animaux. La joie des enfants ne doit pas passer par la souffrance animale", a souligné Caroline Cochaud. Gulli préfère aux cirques des émissions filmées dans les réserves, comme Safari Go, "où on traite les animaux avec décence", a-t-elle ajouté.