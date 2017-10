Alex Goude, accompagné de David Lowe, débarque en access sur France 4 le lundi 30 octobre avec un nouveau jeu "Défis cobayes"

A partir du lundi 30 octobre, Alex Goude, accompagné de David Lowe, débarque en quotidienne en access prime-time, à 18h50, sur France 4, avec "Défis cobayes".

Les Cobayes ont tout testé, à vous maintenant de relever le défi ! Dans cette nouvelle émission, la science se découvre et se teste en s’amusant avec Alex Goude et David Lowe, le scientifique loufoque. Les trois équipes, chacune constituée de deux jeunes amateurs de sciences de moins de seize ans et d’un adulte, s’affrontent à travers des expériences sensorielles, des quiz et des défis originaux ! L’émission revisite également des expériences réalisées dans On n’est pas que des cobayes !, en les rejouant avec les participants sous le regard expert de David. Rejoignez la «famille Cobayes» et réveillez les connaissances scientifiques qui sommeillent en vous !

Plusieurs étapes permettent aux équipes de se qualifier pour la finale :

- «le quiz sensoriel» met à l’épreuve les cinq sens des participants,

- «la preuve par quatre» pose quatre questions pour tester les connaissances scientifiques des candidats,

- «la grande expérience», propose de réaliser en quelques minutes une expérience expliquée par David,

- «le défi final» voit les meilleurs candidats tenter de gagner un séjour au Futuroscope et le titre de «super Cobayes» !