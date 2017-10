Muriel Robin ira sur la terre des éléphants au Kenya pour un documentaire diffusé le lundi 30 octobre à 20h55 sur France 3

Le lundi 30 octobre prochain, à 20h55, France 3 diffusera "Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants". Après les bonobos au Congo, le duo d’aventuriers prend la direction du Kenya à la rencontre des éléphants.

Chanee, grand protecteur des Gibbons, et Muriel Robin intrépide, drôle et émouvante sont investis d’une mission : servir de messager entre les défenseurs de la nature et le grand public. Cette nouvelle aventure pleine de rebondissements et de péripéties les conduit au contact des grands mâles solitaires aux défenses d’ivoire tant convoitées par les braconniers, des troupeaux sauvages, mais aussi des jeunes orphelins dont les parents ont été tués.

Présentation

Après plusieurs jours d’immersion au cœur du Kenya pour comprendre le monde des éléphants et les menaces qui pèsent sur eux, après avoir marché et dormi dans la savane, escortés par des gardes armés, Muriel et Chanee se rendent dans un orphelinat près de la capitale Nairobi. La fondation Sheldrick recueille et élève les jeunes éléphanteaux orphelins traumatisés et fragilisés pour les soigner et les aider à grandir.

Si des humains contribuent à décimer cette espèce, d’autres heureusement leurs servent d’ange gardien. Parmi eux, il y a Edwin, un gaillard plein d’humour. C’est le boss des « Keepers » qui sont en quelques sortent les parents de substitutions des jeunes orphelins.

En rejoignant l’équipe d’Edwin et en travaillant au quotidien avec elle, même pour les tâches les plus ingrates, Muriel Robin se rapproche d’un petit éléphanteau dont la trompe a été sectionnée par un piège, d’un autre qui a reçu une balle dans le genou et de Gala. Ce dernier est sur le chemin de l’émancipation. Muriel l’accompagne jusqu’aux portes de la liberté.

