Anne-Sophie Lapix "embarrassée" par l'hommage à Jean Rochefort dans le JT de 20 heures sur France 2

Ce matin, Anne-Sophie Lapix, nouvelle présentatrice du JT de 20 heures de France 2, était l'invitée d'Europe 1. Au cours de l'interview, la journaliste est revenue sur une séquence diffusée la veille dans le JT : l'hommage à Jean Rochefort, décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 87 ans.

Au moment de la préparation de l'édition du soir avec son équipe, elle a parlé avec sa rédactrice en chef, Agnès Molinier, de la dernière interview de l'acteur césarisé, donnée dans "C à vous" sur France 5. "Je lui ai dit qu'il y avait peut-être des choses intéressantes dedans qui peuvent peut-être être récupérées pour le sujet. Et ensuite elle m’a appelée et elle m’a dit : "On aimerait bien isoler carrément une séquence à part, un moment d’interview, la dernière interview".

Anne-Sophie Lapix, la remplaçante de David Pujadas, a conclu en indiquant que "ce n’est pas [son] choix". "J’étais un peu embarrassée par ce moment", a-t-elle ajouté.

