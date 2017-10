Le samedi 28 octobre à 20h55 sur France 2, "Taratata" va fêter son 25ème anniversaire avec plus de 50 artistes sur la scène du Zénith

Le samedi 28 octobre à 20h55 sur France 2, "Taratata" va fêter son 15ème anniversaire!

Pour l'occasion, c'est un programme riche qui attend les téléspectateurs avec 50 artistes, 25 titres et plus de 2h30 de musique live.

Pour cette date évènement, TARATATA perpétue la tradition du live avec un concert exceptionnel sur l’une des plus mythiques scènes françaises : le Zénith-Paris.

Devant plus de 5000 spectateurs*, 50 grands noms de la chanson et de nouveaux talents sont réunis pour un show unique de 25 titres et de plus de 2h30 de musique live. Une programmation inédite qui couvrira toutes les générations, de 11 à 93 ans !

Autour de Nagui : Bernard Lavilliers, Liam Gallagher, MC Solaar, Monica Bellucci, Cris Cab, Jane Birkin, Pascal Obispo, Charles Aznavour, Catherine Ringer, Sam Smith, Zazie, Eddy Mitchell, Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, Hollysiz, BB Brunes, Stéfi Celma, Raphaël, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Bénabar, Cali, Julie Depardieu, Féfé, Fatoumata Diawara, Chilla, Dick Rivers, Marilou Berry, Renan Luce, Slimane, Camille & Julie Berthollet, Faada Freddy, Patrick Mille, TAL, Les Gipsy Kings & Chico, Black M, L.E.J, Sly Johnson, Brigitte, Ibrahim Maalouf, Rag’n’Bone Man, Marina Kaye, M, Julien Doré…

De Chagrin d’amour à Michael Jackson, de Serge Gainsbourg à Nirvana, en passant par Rose Laurens, Oasis, The Weeknd, Manu Chao et bien d’autres, ils revisiteront ensemble de nombreux tubes et nous offriront d’incroyables versions de leurs plus grands succès.

Comme Catherine Ringer et Black M ; Monica Bellucci, M et Ibrahim Maalouf ; ou encore Shaka Ponk et les violonistes Camille et Julie Berthollet… des duos, trios (et plus) inattendus se constitueront pour des moments d’une rare intensité.