La chanteuse Alizée annonce l'arrêt de sa carrière musicale: "La page est tournée. Je n'ai plus cette envie de faire d'album"

A l'occasion de la nouvelle saison de "Danse avec les stars" - lancée samedi soir sur TF1 -, le magazine Télé Star est allé à la rencontre d'Alizée et de Grégoire Lyonnet, qui ont participé au programme il y a trois ans.

Au cours de l'interview, la chanteuse a évoqué sa carrière alors qu'elle vient d'ouvrir avec son mari une école de danse à Ajaccio (Corse). "Quand on m'appelle pour faire des petits trucs, je le fais avec plaisir mais là, faire un album, pour le moment, je mets cela de côté", confie-t-elle.

Et d'ajouter : "Dix-sept ans que je fais ce métier, six albums au total mais là, je fais une pause". "La page musicale est tournée, car je n'ai plus cette envie de faire d'album", précise Alizée.

