La Juventus fera l'objet début-2018 d'un docu-série de quatre épisodes d'une heure réalisé par la plateforme Netflix

La Juventus fera l'objet début-2018 d'un docu-série de quatre épisodes réalisé par la plateforme américaine de streaming Netflix, a annoncé mardi le club turinois, qui promet "les scènes les plus intimes de la vie des joueurs". Ce documentaire sera composé de quatre épisodes d'une heure, consacrés "aux histoires en coulisses du monde des Bianconeri", explique la Juventus dans un communiqué.

Netflix racontera "la Juve d'un point de vue complètement nouveau, en suivant les joueurs non seulement sur le terrain, lors des matches et des entraînements, mais aussi et surtout dans les moments plus intimes et personnels quand, une fois enlevés les maillots et les crampons, ils quittent leurs habits de champions pour redevenir des hommes comme les autres", ajoute le club sextuple champion d'Italie en titre. Le documentaire concernera la saison en cours, précise encore la Juventus. Netflix compte plus de 100 millions d'abonnés dans 190 pays.