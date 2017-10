Une sitcom avec l'humoriste Ahmed Sylla et l'actrice Mathilda May bientôt diffusée sur C8

C8 a annoncé mardi le début du tournage d'"Access", une sitcom avec l'humoriste Ahmed Sylla et l'actrice Mathilda May, une annonce qui confirme l'ambition de la chaîne en clair du groupe Canal+ dans le développement de fictions.

Cette série composée de 20 épisodes de 26 minutes est produite par Calt Production ("Caméra Café", "Kaamelott", "Vous les femmes") et Allys Prod et co-développée par le frère de l'humoriste, Moussa Sylla, et par Thomas Pone, scénariste de la série humoristique de M6 "Commissariat Central". "Access" suit la vie et le travail de Yanis, jeune star d'Internet, fraîchement recruté dans une émission TV en perte de vitesse, raconte C8, qui précise que le tournage a débuté cette semaine à Paris et en région parisienne.

C8 avait annoncé cet été sa première co-production internationale, la série "Safe", coproduite par le groupe Canal+ et Netflix, et imaginée par l'auteur américain à succès Harlan Coben.

