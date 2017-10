EXCLU - Le jeune boulanger qui a poussé un coup de gueule pour défendre "le bon pain" révèle avoir reçu des menaces - Vidéo

Au début du mois, Jordan Lecestre, un boulanger âgé de 23 ans originaire de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne), poussait un coup de gueule dans une vidéo.

Dans celle-ci, il dénonce le fait que les consommateurs préfèrent consommer du pain industriel et non celui pétri chez les artisans boulangers:"Pourquoi vous croyez que leurs baguettes coûtent 35 centimes ? Elles sont remplies d’améliorants, c’est du travail bâclé. Alors que chez un artisan, les baguettes sont faites avec amour et avec de la vraie farine", lâchait-il.

Ce matin, Jordan Lecestre était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People pour le "Droit de suite" qui retrouve ceux qui ont été médiatisés et fait avec eux le bilan sur le passage dans leur vie des médias.

Le jeune boulanger, qui a eu "beaucoup de soutiens", révèle "avoir un peu peur de cette médiatisation et ne va pas coninuer l'expérience en postant de nouvelles vidéo. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a même eu des menaces verbales de la part de gens qui travaillent dans la grande distribution. Je ne leur en veux pas. Ils font leur métier, ils le défendent. Moi, je défends le mien."

