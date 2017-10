Enquête sur les revenus de Jeremstar: Il affirme avoir gagné 1 million d'euros l'année dernière

A l'occasion de la promotion de son dernier livre, Jeremstar a accordé une interview au site de Challenges. Dans celle-ci, il révèle notamment les revenus générés par son activité. Le chroniqueur des "Terriens du dimanche" sur C8 dirige une PME créée en 2015 qui emploie six salariés - un CDI à temps plein et 5 auto-entrepreneurs - et exploite deux sites d'informations peoples (Jeremstar et Gossip).

Présent au quotidien sur Snapchat (sa story est vue 1 million de fois par jour), Jeremstar indique qu'il n'y gagne rien. "On a cherché des moyens de monétiser mon audience sur ce réseau mais pour le moment on n'a pas la solution. En revanche j'y expose mes marques partenaires", précise-t-il en ajoutant "limiter leur présence pour ne pas pollue [son] réseau".

Nos confrères révèlent que son entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 900.000 euros en 2016 et va dépasser les 1,2 million cette année. "Je paye 200 000 euros d'impôts", précise Jeremstar.



.

Voici combien gagne Jeremstar selon ses activités

.

Stories Snapchat : 10.000 euros la journée. "Cela peut aussi varier de 30 à 80 000 euros", explique-t-il

Ces deux sites people : "Ca dépend du nombre de connexions mais c'est environ 20% de mes revenus"

Youtube : "5 à 15.000 euros par mois, selon les mois. La rémunération de Youtube est d'environ 1.500 euros par million de visionnage"

.