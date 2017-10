Anne Nivat dénonce les méthodes de montage de Thierry Ardisson après son passage dans "Salut les Terriens" - Regardez

Hier soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine présentait "C à vous" et recevait Anne Nivat. Invitée samedi soir de "Salut les terriens" sur C8 avec Thierry Ardisson, elle s'était agacée d'être présentée comme étant la femme de Jean-Jacques Bourdin (revoir le passage en cliquant ICI).

Dans "C à vous" elle est revenue sur cette séquence et a dénoncé les méthodes de montage de Thierry Ardisson. "Ce ne sont pas des méthodes que j'apprécie. J'ai été présentée comme une potiche. La potiche va repartir sur le terrain. Je vais repartir en Russie faire mon travail", a-t-elle déclaré avec le sourire.

