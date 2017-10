Insolite Une oursonne et ses deux oursons s'introduisent dans la cuisine d'une pizzeria ... et volent du salami et de la pâte à pizza! - VIDEO

Le propriétaire d'une pizzéria du Colorado a fait une drôle de découverte ce lundi en arrivant dans son restaurant, un cambriolage a eu lieu dans la nuit ... enfin presque!

En visionnant les caméras de surveillance, il s'est aperçu que les cambrioleurs étaient en réalité des ours! Une oursonne et ses deux oursons sont entrés dans la cuisine, ont ouvert les frigos et ont volé de la pâte à pizza et du salami avant de s'en aller. CBS News explique que les ours chercheraient à faire des provisions avant d'entrer en hibernation.

Tony Francher, le copropriétaire du restaurant, se dit plutôt "amusé" par ces images.

Sur Facebook, il déclare: "Une note à la police pour l'avenir: si les ours entrent dans nos magasins, ne tirez pas.", car pour lui, les dégâts pourraient être beaucoup plus importants. Les animaux pourraient en effet paniquer et tout détuire sur leur passage.