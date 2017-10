Tout de suite, Morandini Live sur CNews: Josée Dayan en direct pour "Capitaine Marleau"-Bootcamps pour ados sur W9- La série Dynastie revient à la TV

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique. Chaque jour, le journal des médias, le point sur les audiences, le zapping et nos dossiers.

Au sommaire

- Josée Dayan en plateau pour Capitaine Marleau: L’événement de cette rentrée télé c’est le succès sans précédent de la série Capitaine Marleau sur France 3. 7 millions de téléspectateurs et ça recommence ce soir. Josée Dayan qui signe cette série hors du commun sera en direct

- La série mythique des années 80 Dynastie revient à la télé ! On a les premières images à vous montrer

- Les bootcamps pour calmer les ados turbulents ce soir à 20h50 sur W9. est-ce la solution pour calmer les enfants ?

- Droit de suite: Jordan, le boulanger en colère qui a fait la Une des médias. Qu’est ce cette médiatisation a changé pour lui? Il va nous le dire en direct