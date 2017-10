Pierre Ménès: "Je dois à Fogiel les 3 mois les pires de mes expériences télé. Je lui ai dit je vais finir par te mettre ma main dans la gueule !" - Regardez

Invité hier à commenter le reportage diffusé vendredi sur C8 sur Marc -Olivier Fogiel, Pierre Ménès a révélé hier soir dans TPMP qu'il ne l'avait pas regardé, car il "ne supporte pas tout ce qui touche à Fogiel".

Et d'expliquer les raisons de ce problème qui existe entre lui et l'animateur:

"Je lui dois les trois mois les pires de mon expérience télé. C'est comme un mec qui t'entrouvres la porte, mais qui met le pied derrière pour t'empêcher de rentrer. C'est à dire que je faisais une chronique à l'époque dans son émission sur M6. Il était venu me chercher pour ça, mais il me coupait pour envoyer la pub. Au bout de trois mois, je voulais monter un coup avec Bruno Solo Fogiel, a dit non ! Alors je lui dit, écoute, tu sais quoi, je pense que je vais finir par te mettre ma main dans la gueule, je vais arrêter là !"