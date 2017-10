Daniel Lévi, parrain du plus grand concours de chant de France, le Côte d'Or Festival Song, créé par Mario de la "Star Academy"

Le Côte d'Or Festival Song est de retour le 2 décembre 2017. Pour sa cinquième édition, le festival, créé par un ancien candidat de l'émission "Star Academy", Mario Barravecchia, se déroulera à l'amphithéâtre Romanée Conti, au Palais des Congrès de Dijon. Toujours parrainé par des personnalités de la musique française comme Hélène Ségara ou encore Alain Chamfort, l’événement sera, cette fois-ci, parrainé par Daniel Levi, qui sera bien évidemment présent. Comme chaque année, le concours a pour vocation de réunir des auteurs-compositeurs et des chanteurs interprètes qui doivent défendre leur titre. En janvier dernier, ils étaient 500 candidats au début du concours, et seulement 25 à avoir la chance de se produire sur scène en décembre, à Dijon, après une sélection drastique. Les artistes seront face à un jury composé de personnalités du monde artistique dont Kamel Ouali et Oscar Sisto, eux aussi figures emblématiques de la "Star Academy". Ce jury prestigieux sera chargé de juger et de noter les prestations de chacun pour trouver le grand vainqueur de l'édition 2017 du concours.

