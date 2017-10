Ce soir à 20h55, Jean-Marc Morandini vous raconte 3 faits divers qui se sont déroulés à Grenoble pour "Crimes" sur NRJ12 - VIDEO

Ce soir, à 20h55, Jean-Marc Morandini et l'équipe de "Crimes" se rendent à Grenoble pour un nouveau numéro sur NRJ12.

Sommaire

Les disparus de l'Isère

Le 17 mars 1983, à Saint-Martin-d'Hères, dans la banlieue de Grenoble, un père de famille envoie ses trois garçons faire une course non loin de leur maison. Mais Ludovic, 6 ans, est enlevé dans une rue par un homme vêtu d'une combinaison de travail et portant un casque de moto. Le ravisseur avait demandé aux mômes de l'aider à chercher son chien égaré. Cette affaire est la première d'une longue série de disparitions et de crimes ayant frappé le département pendant treize ans

Meurtre en huis clos

Le 8 juillet 2010, dans la petite ville de Saint-Laurent-du-Pont, un homme découvre sa femme, Isabelle, gisant dans une mare de sang. Elle a été égorgée. A proximité, se trouve le corps sans vie du père de celle-ci, André, 75 ans. Il a été tué à coups de hache.

.