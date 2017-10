Décès de Jean Rochefort: De nombreuses personnalités rendent hommage à l'acteur décédé cette nuit à l'âge de 87 ans

Jean Rochefort, un des acteurs les plus populaires du cinéma français avec la série du "Grand blond" ou "Un éléphant ça trompe énormément", est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à 87 ans.

Toujours reconnaissable grâce à sa moustache, son élégance et son humour, ce monument du Septième art français à la carrière bien remplie, a été récompensé par trois Césars pour ses rôles dans "Que la fête commence" en 1976, "Le Crabe-Tambour" en 1978, et un César d’honneur en 1999. Le dandy au regard rieur était apprécié et admiré.

Suite à l'annonce du décès de Jean Rochefort, ce matin, plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre hommage via les réseaux sociaux. Il a été qualifié de "sublime" par Christophe Castaner, de "beau, drôle et élégant" par Valérie Damidot, de "magnifique" par Stéphane Bern ou encore "immortel" pour Michèle Bernier.

