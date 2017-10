La chaîne britannique Channel 5 dévoile son projet d’un "Celebrity Big Brother" uniquement avec... des femmes !

Pour fêter l’anniversaire du droit de vote des femmes en Angleterre, la chaîne anglaise Channel 5, connue pour son émission "Celebrity Big Brother", prépare une version entièrement féminine de cette populaire télé-réalité. Durant l’aventure, les candidats sont filmés jour et nuit, enfermés dans une maison. Le but étant de ne pas se faire éliminer par le public et par les autres résidents de la maison jusqu’à la fin du jeu.

Ainsi, l’idée de la production serait, pour l’année 2018, de mettre en scène des candidates au profil différent de "celles qui passent bien à l’écran mais n’ont pas grand-chose à dire", a révélé une source proche de la chaîne au journal "The Sun". Le nom de Germaine Greer a été évoqué. Écrivaine de 78 ans, connue pour ses combats féministes, elle est le type de profil que cherchent les producteurs de la télé-réalité. Cette même source a ajouté que "Channel 5 veut faire sensation lors des célébrations de l’anniversaire du droit de vote féminin".

En Grande Bretagne, les femmes ont acquis le droit de vote en 1918. Le droit de vote était alors réservé aux femmes ayant l’âge de 30 ans minimum, uniquement 40% de la population féminine. Ce n’est qu’en 1928 que les femmes ont pu voter dès l’âge de 21 ans. Le pays est connu pour ses programmes originaux et uniques en leur genre comme l'émission "Naked attraction" de Channel 4 où les candidats se draguent et se choisissent en étant tout nu.

