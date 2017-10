Morandini Zap: Des cochons utilisés dans les entreprises pour aider et apaiser les salariés français

Hier soir dans le 19/45 sur M6, zoom sur une pratique qui monte en France et qui vient de Chine où des cochons ont toute leur place dans la société.

Faisant partis des espèces animales les plus intelligentes, les cochons sont de plus en plus utilisés dans les entreprises pour aider et apaiser les salariés. En France, Scarlett et sa maîtresse vous apprennent les bases du management tandis que d'autres ont pour missions de calmer les gens stressés dans les aéroports par exemple.

