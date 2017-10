Audiences Access: Le 19/20 de France 3 puissant à 3 millions - Ardisson progresse sur C8 et passe devant "C politique" sur France 5

TF1 reste leader sans surprise en access avec "Sept à Huit" et 3.519.000 téléspectateurs soit 20,9% de part de marché. Du côté de France 2 c'est la stabilité pour le 19h de Laurent Delahousse qui a attiré 1.830.000 personnes et 9,7% de part de marché mais le 19/20 de France 3 est très largement devant en frôlant les 3 millions avec 2.922.000 et 14,3%.Du côté de Thierry Ardisson, ses Terriens du dimanche sont en hausse dépassant les 700.000 téléspectateurs avec 723.000 personnes passant ainsi devant France 5 et C Politique qui a attiré 643.000 téléspectateurs et 3,8% de part de marché.

A noter également le Canal Football Club sur Canal qui est quasiment à 1 million avec 952.000 personnes et 4% de part de marché pour le programme diffusé en clair.