Tout de suite "Morandini Live" sur CNews: Coup de gueule d'Anny Duperey contre Elise Lucet - Shym sur M6 - Bernard Mabille en direct - Prostitution et télé réalité

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Chaque jour, le journal des médias, le point sur les audiences, le zapping et nos dossiers.

Au sommaire

- Le coup de gueule de l’actrice Annie Duperey contre Elise Lucet ! Elle reproche à la journaliste un reportage trop complaisant sur le Levothyrox jeudi dernier dans Envoyé Spécial.

- Les graves accusations du blogueur Jeremstar qui affirme que des patrons de chaîne et des producteurs de télé réalité fournissent des filles vues à la télé à de riches hommes qui ont craqué sur elle.

- Shym va partir sur M6 à l’état sauvage avec l’explorateur Mike Horn en prime. On va vous raconter les coulisses de cette émission et vous allez voir des images en avant première avec beaucoup d’émotion, des joies et des larmes….

- Bernard Mabille en direct et en plateau. Ce soir la Revue de presse fait son retour en direct sur Paris Premiere et le chansonnier le plus emblématique, Bernard Mabille avec nous et ça risque de flinguer fort !