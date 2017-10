Trois pompiers ont été agressés par une vingtaine d'individus à Nîmes alors qu'ils venaient porter secours à une personne

Trois pompiers ont été agressés par une vingtaine de personnes, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont reçu des pavés et des cocktails Molotov sur leur fourgon. Les trois hommes venaient d'intervenir sur un malaise à la ZUP Sud de Nîmes lorsqu'ils ont été appelés pour un feu de deux-roues, rapporte France Bleu.

«On a reçu des cocktails Molotov, le premier a explosé juste devant le camion. On a pris la fuite en accélérant. Quand on a accéléré, il y a eu un deuxième cocktail qui a explosé au niveau du véhicule à droite, à 15-20 centimètres de la vitre [...] Si elle avait été touchée, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Ça aurait pu entrer dans l'habitacle. Ça s'enflamme très rapidement. On aurait pu brûler à l'intérieur», raconte Loïc Géraud, un jeune sapeur-pompier encore sous le choc.