Choc: Une présentatrice égyptienne débute son émission avec, sur le visage, des marques de violences domestique - Vidéo

C'est une image bouleversante qui nous vient d'Egypte. La présentatrice Manal Agha est apparue dans son émission, le visage tuméfié après avoir expliqué qu'elle a été battue et afin de dénoncer les violences faites aux femmes qui sont généralement passées sou silence!

"J'ai pensé annuler l'émission aujourd'hui a affirmé la présentatrice, mais finalement j'ai décidé d'apparaître ainsi. Le mariage est passé sur l'affection et la compassion et non pas sur l'humiliation et la violence. Il faut se lever contre cette violence et j'encourage les autres femmes qui sont également des victimes à se lever."

Après une pause de publicité, la présentatrice est revenue à l'antenne en expliquant qu'il s'agissait en réalité de maquillage et qu'elle était apparue ainsi pour marquer les esprits et pour inciter les femmes à parler.