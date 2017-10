Trois journalistes, dont deux Italiens et un Vénézuélien, arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à réaliser un reportage dans une prison au Venezuela

Trois journalistes, dont deux Italiens et un Vénézuélien, ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à réaliser un reportage dans une prison au Venezuela, ont dénoncé samedi des organisations de journalistes et de défense des droits de l'homme. Roberto Di Matteo et Filippo Rossi, de nationalité italienne selon l'ONG Foro Penal, et le Vénézuélien Jesus Medina ont été arrêtés vendredi après être entrés avec des équipes de tournage dans la prison de Tocoron dans l'Etat d'Aragua (nord).

"Ils se trouvaient dans la prison de Tocoron (...) pour une enquête journalistique quand ils ont été arrêtés", a expliqué le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP). Les organisations de journalistes n'ont pas précisé pour quels médias travaillaient les journalistes italiens. Medina est photoreporter pour le site DolarToday, opposé au gouvernement. Une photo des trois journalistes de dos, apparemment menottés et encadrés par deux militaires, a été diffusée par le syndicat. Leurs téléphones portables et de petites caméras ont été confisqués.

Le syndicat a assuré à l'AFP avoir constaté que les journalistes étaient en bonne santé samedi soir. "Ils vont bien, ils ne portent aucune trace de mauvais traitement", selon le SNTP. "Ils avaient une invitation pour entrer à Tocoron. Ils s'étaient enregistrés pour y pénétrer lorsqu'on leur a interdit l'accès puis ils ont été arrêtés.

Il semble qu'il y ait eu un contre-ordre pour empêcher leur entrée", selon le syndicat. Les trois journalistes sont "détenus depuis vendredi dans un poste de la Garde Nationale", a indiqué le directeur de Foro Penal.