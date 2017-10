Audiences Access - "50 Mn Inside" sur TF1 repasse devant Nagui sur France 2 - Ardisson grimpe sur C8 - "C l'hebdo" sur France 5 stable à 520.000

Après avoir été battu la semaine dernière par France 2, "50 Mn Inside" reprend le dessus mais reste sous les 3 millions de téléspectateurs sur TF1. L'émission attire 2.750.000 personnes et 18,3% de part de marché. France 2 et Nagui sont à 2.396.000 et 15,9% de part de marché battu par le 19/20 de France 3 qui est à 2.435.000 et 14,6%.

Du côté des talk-shows, Thierry Ardisson sur C8 a attiré 925.000 personnes et 5,8% de part de marché. En face, sur France 5, C l'hebdo est à 524.000 et 3,4% de part de marché.