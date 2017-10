Les confidences de Jean-Louis Trintignant: "Je suis à la fin de ma vie... Je pense beaucoup au suicide..."

A l'occasion de la sortie du film "Happy End", de Michael Haneke, Jean-Louis Trintignant se confie au JDD sur sa carrière d'acteur, la maladie et son avenir. Une interview bouleversante ou l'acteur se livre totalement...

Extraits

Vous jouez un vieil homme qui veut en finir.

Oui… Ce personnage m'a énormément touché. Je suis à la fin de ma vie, comme lui. Je pense beaucoup au suicide, comme lui. (...)

Faites vous des projets aujourd'hui ?

Réussir mon suicide, peut-être ? Le vieillissement est une suite de problèmes. Le premier est qu'on perd ses amis. Je dois en connaître une cinquantaine qui m'ont touché et qui sont morts. (...) Le cancer a été important dans ma vie. J'avais un frère, il comptait beaucoup pour moi, qui en est mort à 41 ans. Cela m'a traumatisé. J'y ai tellement pensé que ça m'a libéré quand on m'a dit que j'avais un cancer. Et puis les journalistes aiment ce genre d'information… Mais allez savoir, je ne vais peut-être pas mourir de ça et vivre encore longtemps !