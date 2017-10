La police danoise a retrouvé la tête de la journaliste suédoise tuée cet été alors qu'elle faisait un reportage dans un sous-marin

La police danois a annoncé ce matin que la tête de la journaliste suédoise Kim Wall, tuée cet été alors qu'elle menait un reportage à bord d'un sous-marin, avait été retrouvée.

La tête et les jambes ont été découvertes dans un sac, alors que les vêtements de la jeune femme étaient rassemblés dans un second sac, a précisé l'inspecteur de la police de Copenhague, Jens Moller Jensen.

"La nuit dernière, notre dentiste légiste a confirmé qu'il s'agissait de Kim Wall", a-t-il déclaré à la presse. La jeune femme avait disparu début août et son corps, mutilé et lesté, avait déjà été retrouvé deux semaines plus tard. Mardi, le parquet danois avait révélé que des vidéos de femmes décapitées avaient été retrouvées dans l'ordinateur du principal suspect, l'inventeur Peter Madsen, qui accueillait Kim Wall à bord du Nautilus.

Les derniers éléments resserrent l'étau autour de Peter Madsen, qui continue de clamer son innocence malgré un large faisceau d'indices à charge. L'ingénieur autodidacte de 46 ans, obsédé par la conquête des mers et de l'espace, a encore expliqué cette semaine que le disque dur qui contenaient les vidéos de femmes mutilées ne lui appartenait pas.

Mais les enquêteurs se concentrent sur lui et ses incohérences depuis le début de leurs investigations.