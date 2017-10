USA: Un gros attentat djihadiste visant Times Square sur le modèle des attentats de Paris a été déjoué l'été dernier

Un attentat djihadiste visant Times Square et le métro new-yorkais, sur le modèle des attentats de Paris et Bruxelles a été déjoué à l'été 2016, grâce à l'intervention d'un agent infiltré du FBI.

L'attentat avait été planifié par deux jeunes hommes de 19 ans, un Canadien nommé Abdulrahman El Bahnasawy, et un Américain résidant au Pakistan, Talha Haroon. Il devait se dérouler "durant le ramadan", entre début juin et début juillet 2016, selon un communiqué du procureur de Manhattan. Mais un agent de la police fédérale (FBI), se présentant comme un adepte du groupe Etat islamique (EI), s'est immiscé dans leurs échanges via smartphones et a suivi leurs préparatifs: de l'achat d'explosifs de type TATP au Canada par El Bahnasawy jusqu'à son arrivée aux Etats-Unis en mai 2016, en passant par l'identification de lignes de métro à cibler, selon ce communiqué. Dans ses échanges avec l'agent du FBI, le Canadien aurait affirmé vouloir "tuer beaucoup de monde" et attaquer aussi des concerts. "On entre avec nos armes à la main, c'est comme ça que les types de Paris ont fait", aurait-il dit, en allusion aux attentats de Paris de novembre 2015.