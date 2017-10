Découvrez le premier burger végétarien que va lancer, en test, Mc Donald's en France à partir du 10 octobre

Mc Donald's a annoncé le lancement en France de son premier burger vegan, le «Grand Veggie». Il sera vendu à titre de test dans les Mc Donald's français du 10 octobre au 27 novembre. Un essai qui se prolongera jusqu'à la fin du mois de Novembre. Si le burger était un succès, il pourrait être mis en vente dans d'autres restaurants de la franchise.

Afin de mettre au point le «Grand Veggie», Mc Donald's a travaillé à mettre au point un steack base de soja assorti d'emmental, de carottes et de salsifis. Le burger contient également de la salade, des tomates et du chou rouge et blanc.