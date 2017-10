Raquel Garrido répond aux accusations du "Canard enchainé" avec Jeremstar sur la story Snapchat du blogueur

Le Canard Enchaîné avait affirmé dans son édition de mercredi que l'avocate Raquel Garrido n'avait pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans, ni ses cotisations à l'Ordre des avocats depuis un an. L'avocate a convenu d'un échéancier pour payer ses cotisations auprès de l'Ordre des avocats, avait précisé mercredi le Barreau de Paris. La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), l'organisme de gestion des pensions de retraite des avocats, a pour sa part qualifié d'"inexactes" ces informations.

Raquel Garrido, a répondu à ses accusations dans un snaptchat fait avec Jeremstar...

"Alors, mon Jerem, on va en discuter, mais tu sais, d’abord, l’intrusion dans la vie privée, c’est peut-être quelque chose qui est habituel dans le monde de la téléréalité, mais qui n’est pas habituel dans la vie quotidienne et c’est pas forcément justifié. Moi, je suis pas une actrice de télé-réalité. Voilà, donc on peut aussi se défendre. La vérité, c’est qu’il y a beaucoup, beaucoup de mensonges qui sont dits sur moi. Et d’ailleurs, ma caisse de retraite a répondu au Canard enchaîné qui avait balancé des inexactitudes sur moi. Mais moi, j’ai même pas envie de parler d’eux. Bah c’est moins drôle de dire du mal de moi que de dire du mal de ceux qui disent du mal de moi, tu vois, ça demande des neurones et de déontologie de dire que le Canard enchaîné s’est trompé. Mais moi, j’ai de la peine sur le Canard enchaîné. (...) Le Canard enchaîné, c’est une icône de la presse française. Et ça fait un mois qu’ils balancent que des bêtises sur moi. Ça fait cinq fois qu’ils parlent de moi, ça fait cinq fois qu’ils se trompent. Donc bon, comment dire, s’il n’y a même plus le Canard enchaîné, on fait comment ?"