L'acteur Jared Leto incarnera bientôt au cinéma Hugh Hefner, le fondateur de Playboy décédé en septembre dernier

Brett Ratner, réalisateur de "X-Men : L'affrontement final", a choisi Jared Leto, 45 ans, pour incarner le célèbre Hugh Hefner, décédé en septembre dernier, au cinéma. Au "Hollywood Reporter", le réalisateur de 48 ans a déclaré "Jared est un vieil ami. Quand il a appris que j'ai eu les droits sur l'histoire de Hef', il m'a dit: 'Je veux le jouer. Je veux le comprendre'. Et je crois vraiment que Jared peut le faire. Il est l'un des grands acteurs d'aujourd'hui". Le biopic, en projet depuis 2007, n'a jamais pu aboutir. Aujourd'hui, le réalisateur confie "Mon but est de faire de ce film quelque chose de grandiose, une célébration".

Ce n'est pas la première fois que l'on voit l'acteur oscarisé Jared Leto incarner des personnages mythiques. En effet, il a déjà incarné Mark Chapman, le tueur de John Lennon, et autre personne mythique mais cette fois-ci fictif, le Joker, dans "Suicide Squad". On le retrouvera aussi dans un autre biopic, consacré à Andy Warhol.

.