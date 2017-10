Brad Pitt devient le producteur exécutif d'une toute nouvelle série inspirée du roman de Stéphanie Danler, "Sweetbitter"

Une nouvelle série sera inspirée du roman de Stéphanie Danler, "Sweetbitter", sorti en 2016. Ce best-seller, le premier livre de l'auteur, l'histoire de quatre protagonistes, Tess, Jake, Simone et Howard, à New York. Leur vie mêle débauche, drogue, fête et démesure. Le livre a été encensé par la critique, Vulture ayant qualifié le livre de "succulent et précis". C'est sûrement la raison pour laquelle le roman a séduit Brad Pitt et sa société de production Plan B, qu'il a créé avec son ex-femme Jennifer Aniston. Ainsi, et ce pour la chaîne Starz, Brad Pitt devient le producteur exécutif de cette toute nouvelle série. Pour l'instant, les droits venant d'être achetés, le projet n'en ait qu'à l'étape du casting. La première saison de la série comptera 6 épisodes d'une demi heure chacun.

L'acteur hollywoodien a souvent le nez fin et sa société de production n'en est pas à son coup d'essai. En effet, elle a déjà produit bon nombre de films à succès tels que "Troie", "Charlie et la chocolaterie", "12 years a slave" ainsi que des séries, comme "The OA". La chaîne Starz n'étant pas diffusée en France, il ne reste plus qu'à savoir quand est-ce que nous aurons le plaisir de voir cette série prometteuse...

