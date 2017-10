Le prix Nobel de la Paix 2017 a été décerné à La campagne internationale pour abolir les armes nucléaires ICAN

Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) pour ses efforts contre ces armes de destruction massive au coeur de tensions internationales en Iran et Corée du Nord.

"Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Certains pays modernisent leurs arsenaux nucléaires, et le danger que plus de pays se procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, qui a appelé les puissances nucléaires à entamer des "négociations sérieuses" en vue d'éliminer leur arsenal.

Le prix de la paix est le clou de la saison Nobel. Les autres prix, décernés à Stockholm, ont fait la part belle aux hommes et aux Anglo-saxons.

Le prix de médecine a été attribué lundi à trois généticiens américains, celui de physique mardi à trois astrophysiciens également américains, et celui de chimie mercredi à un Suisse, un Américain et un Britannique. Le Nobel de littérature a lui récompensé jeudi le Britannique d’origine nippone Kazuo Ishiguro.

.