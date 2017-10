Yann Barthès a répondu indirectement hier soir aux accusations de Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi: "Achetez-vous une vie !"

On attendait la réponse de Yann Barthès à Cyril Hanouna et Benjamin Castladi, elle a eu lieu hier soir mais de façon très discrète. Petit rappel des faits. Mercredi, dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna ont montré des SMS que le programmateur de Quotidien aurait envoyé à l'agent du champion Pierre-Ambroise Bosse, pour qu'il n'aille pas chez TPMP mais plutôt sur le plateau de TMC.

La réponse de Yann Barthes était hier soir discrète mais ne manquait pas de faire mouche. Dans un premier temps l'animateur reprend les propos tenus par Emmanuel Macron: "Au lieu de foutre le bordel, certains feraient mieux de travailler", puis il fait un lien avec "certains animateurs" sans citer personne.... Enfin il lance le générique de début de l'émission, dans lequel a été ajouté un petit avion qui tire un panneau sur lequel on peut lire "Get a life" autrement dit, "Achète-toi une vie"...

