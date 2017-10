Le gros coup de gueule hier soir de Christiane Taubira qui interrompt brutalement une interview dans Complément d'enquête sur France 2 - Vidéo

Hier soir, Thomas Sotto présentait un nouveau numéro de Complément d'enquête sur France 2. le magazine s'est intéressé au racisme et dans un des reportages à celui qui existe en France contre les noirs. Lors d'un rendez-vous avec l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, un journaliste a remontré les images où une candidate frontiste aux municipales l'avait comparée à un singe.

Blessée et révoltée en revoyant ces images, l'ancienne ministre s'énerve et décide de mettre fin à l'interview après s'être emporte: «Où sommes-nous ? Cette femme attaque un pays, des valeurs, une histoire... Et vous m'interrogez, moi ? Vous posez la question de la violence que cela représente pour des gamines de 3 ans, de 5 ans, de 20 ans ? Vous vous posez la question ? Et vous voulez que je vienne faire quoi ? Des mondanités, des discussions philosophiques, politiques ? Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Maintenant c'est bon.... ». Christiane Taubira décide alors de mettre fin à l'entretien.