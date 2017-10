La caisse nationale des barreaux français dénonce des "informations inexactes" concernant Raquel Garrido

Cette semaine, le Canard Enchaîné affirme que l'avocate Raquel Garrido, porte-parole de La France insoumise, n'a pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans, ni ses cotisations à l'Ordre des avocats depuis un an.

Sur son site Internet, la caisse nationale des barreaux français dénonce des "informations inexactes".

"Des informations circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse depuis deux jours, mettant en cause un avocat et par voie de ricochet, la CNBF, en ce qu’elle n’assumerait pas ses missions de recouvrement.

Ces informations sont inexactes.", peut-on lire.

Et d'ajouter: "La CNBF, ses élus et ses salariés, sont tenus au secret professionnel : aucune autre information ne sera donnée.

M° Pierre Brégou

Président de la CNBF"

Selon l'hebdomadaire satirique, qui ne cite aucune source, "depuis six ans qu'elle a enfilé la robe noire, elle a oublié de régler ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats, à laquelle elle doit 32.215 euros". Il assure par ailleurs que la nouvelle chroniqueuse sur C8 "ne paie pas non plus, depuis un an, ses cotisations à l'Ordre des avocats de Paris".