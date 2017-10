L’actrice et réalisatrice Nicole Garcia travaille sur un nouveau film d’amour, "Lisa Redler"

La présidente du festival du film britannique de Dinard, Nicole Garcia a confié, lors d’une interview à l’AFP, avoir un certain goût pour le cinéma britannique. "Ils ont ce talent-là, qu'on n'a pas toujours en France, de prendre un sujet social sous un certain angle, avec le regard d'un artiste" a-t-elle ajouté. Cette présidence fût, pour l’actrice césarisée, un moment "émouvant et drôle", en continuant "On s'est beaucoup disputés pour le palmarès, j'enrage encore".

Elle en a aussi profité pour partager quelques indices sur sa nouvelle production, qui en est à l’étape du casting. Son titre, "Lisa Redler", qui le nom du personnage principal, est provisoire. La réalisatrice le décrit comme "une histoire d'amour, un roman noir". Le tournage, quant à lui, devrait avoir lieu l’année prochaine.

